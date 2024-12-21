В северном полушарии Марса начались бурная весенняя оттепель

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США зафиксировали начало оттепели в северном полушарии Марса. Климатические процессы активировались после наступления нового года на Красной планете. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства. Марс завершил очередной оборот вокруг Солнца длительностью 687 земных дней 12 ноября этого года.

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По словам ученых, смена сезонов на соседней планете происходит иначе, чем на Земле. Тонкая атмосфера мира не позволяет жидкостям скапливаться на поверхности, из-за чего лед переходит в газ, минуя жидкую форму. Это приводит к повсеместным взрывам. Наряду с этим весной на Марсе активируются газовые гейзеры, выбрасывающие фонтаны песка и пыли. Эти взрывные струи также образуются при сублимации льда из углекислого газа.

Кроме того, таяние льдов на северном полюсе Марса усиливает ветра, которые заставляют песчаные дюны планеты мигрировать с места на место. В зимнее время барханы теряют подвижность из-за оседающего на них углекислого льда. Но весеннего таяния пустынный ландшафт Красной планеты вновь приходит в движение.