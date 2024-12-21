В приложение СберБанк Онлайн добавили ИИ GigaChat

В банковском приложении Сбера появилась возможность задать вопрос нейросети

© Ferra.ru

В поиске СберБанк Онлайн появилась новая функция, которая делает его ещё более удобным и универсальным для пользователей. Теперь 83 миллиона пользователей приложения могут не только найти нужную информацию по банковским услугам, но и получить ответы на самые разные вопросы, даже те, что не связаны с финансовой тематикой. Это стало возможным благодаря интеграции нейросети GigaChat MAX, которая способна быстро генерировать ответы на запросы.

По-прежнему доступна привычная навигация внутри приложения, но теперь пользователи могут получать информацию по более широкому кругу вопросов. Например, искусственный интеллект может подсказать лимит на снятие наличных, объяснить, что такое аккредитив или сложный процент. Но на этом возможности не заканчиваются — можно спросить и о том, как выбрать продукты для праздничного стола, что делать, если забыли купить подарки, или даже как правильно ухаживать за питомцем.

Новая функция уже доступна всем пользователям СберБанк Онлайн с версией приложения 16.0 и выше для iOS, а также 16.1 для Android. В Сбербанке обещают продолжать развивать этот сервис, расширяя базы знаний искусственного интеллекта, чтобы помогать клиентам решать различные задачи быстрее и удобнее.