К Земле приближается «рождественский» астероид размером с десятиэтажное здание. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на NASA.

Речь идет об астероиде XN1. Ожидается, что он приблизится к Земле 24 декабря в 9:56 по московскому времени.

«Астероид размером с десятиэтажное здание пролетит мимо нашей планеты со скоростью в 23,72 километра в час и на расстоянии 7,21 миллиона километров от Земли. Таким образом нет никаких шансов, что он столкнется с нашей планетой», — говорится в тексте.

Кроме того такое расстояние не позволит увидеть его астрономам-любителям.

При этом ученые, рассматривая возможность столкновения Земли с этим астероидом, сравнили его с Тунгусским метеоритом, который в 1908 году взорвался над землей и повалил 80 миллионов деревьев. При падении на нашу планету небесное тело выделит энергию эквивалентную взрыву 12 миллионов тонн тротила, что сопоставимо со взрывом сразу нескольких тысяч ядерных бомб.