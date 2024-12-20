Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных на сайте ведомства.

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По данным реестра, мессенджер был включен в перечень 19 декабря наряду с 11 другими сервисами, такими как Skype, мессенджеры Wire и Element, а также приложение KakaoTalk.

Включение в реестр обязывает компании хранить данные пользователей, их переписку, фото, аудио- и видеозвонки, а также предоставлять эту информацию ФСБ по запросу. На данный момент реестр ОРИ насчитывает 456 сервисов.

WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России. По данным Mediascope, им ежемесячно пользуются 79% россиян старше 12 лет, а ежедневно — 67%, передает «Радиоточка НСН».