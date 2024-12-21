Авторитетный обзорщик назвал лучшие смартфоны 2024 года

Обозреватель Маркес Браунли (MKBHD) объявил победителей своего конкурса Smartphone Awards 2024. Здесь вам и iPhone, и Samsung и другие Android-смартфоны. Apple главное награды не удостоилась.

© Ferra

Главная награда, «Телефон года», досталась Galaxy S24 Ultra. Не будучи революционным, MKBHD назвал его надежным выбором с отличным дисплеем, батареей и камерами. Среди других заметных упоминаний — Nothing Phone 2a в номинации «Лучшее соотношение цены и качества» и Google Pixel 9 Pro Fold в номинации «Лучший складной» и «Самый улучшенный».

Вот полный список:

Лучший большой телефон: Samsung Galaxy S24 Ultra

Лучший маленький телефон: iPhone 16

Лучшая камера: iPhone 16 Pro

Лучшее соотношение цены и качества: Nothing Phone 2a

Лучший аккумулятор: Red Magic 10 Pro

Лучший дизайн: Hauwei Mate XT

Лучший складной: Google Pixel 9 Pro Fold

Самый улучшенный: Google Pixel 9 Pro Fold

Провал года: Asus Zenfone 11 Ultra

Телефон года: Samsung Galaxy S24 Ultra