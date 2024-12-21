Авторитетный обзорщик назвал лучшие смартфоны 2024 года

Обозреватель Маркес Браунли (MKBHD) объявил победителей своего конкурса Smartphone Awards 2024. Здесь вам и iPhone, и Samsung и другие Android-смартфоны. Apple главное награды не удостоилась.
Главная награда, «Телефон года», досталась Galaxy S24 Ultra. Не будучи революционным, MKBHD назвал его надежным выбором с отличным дисплеем, батареей и камерами. Среди других заметных упоминаний — Nothing Phone 2a в номинации «Лучшее соотношение цены и качества» и Google Pixel 9 Pro Fold в номинации «Лучший складной» и «Самый улучшенный».
Вот полный список:
Лучший большой телефон: Samsung Galaxy S24 Ultra
Лучший маленький телефон: iPhone 16
Лучшая камера: iPhone 16 Pro
Лучшее соотношение цены и качества: Nothing Phone 2a
Лучший аккумулятор: Red Magic 10 Pro
Лучший дизайн: Hauwei Mate XT
Лучший складной: Google Pixel 9 Pro Fold
Самый улучшенный: Google Pixel 9 Pro Fold
Провал года: Asus Zenfone 11 Ultra
Телефон года: Samsung Galaxy S24 Ultra