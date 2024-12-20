Перечислены советы по ускорению Windows 11
Специалисты издания ZDNet назвали советы, которые помогут ускорить работу Windows 11 на ПК. Список доступен на сайте медиа.
По словам журналистов портала, актуальная Windows существует уже три года, и у многих пользователей она может начать тормозить во время работы. Авторы перечислили советы, которые помогут ускорить работу операционной системы (ОС). В первую очередь они отметили, что нужно устанавливать последние обновления, так как патчи исправляют баги и ошибки.
Также в материале говорится, что производители многих программ хотят, чтобы они запускались при включении компьютера. Пользователям рекомендовали зайти в раздел с приложениями настроек Windows и отключить автозапуск почти всех программ. Кроме того, владельцам рекомендовали пользоваться актуальной версией антивируса и время от времени удалять из ОС вредоносные программы, которые могут замедлять работу устройства.
В заключении специалисты ZDNet отметили, что в Windows 11 есть много необязательных опций, которые работают в фоновом режиме и отнимают ресурсы у ПК — например, уведомления.
«Неиспользуемые функции ограничивают объем ресурсов, которые ваш компьютер может распределить между более активными программами», — пояснили авторы.
Ранее глава Microsoft Сатьян Наделла признал, что самым популярным браузером в Windows 11 оказался Google Chrome.
«Сейчас Google зарабатывает на Windows больше, чем сама Microsoft», — заметил предприниматель.