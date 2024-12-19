Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Открытие выходного люка модуля «Поиск» произошло в 18:10 по московскому времени. В космосе Овчинин и Вагнер проведут около семи часов. В их задачи входит установка на служебном модуле «Звезда» рентгеновского спектрометра СПИН-Х1-МВН для эксперимента «Монитор всего неба». Затем они должны будут заменить четыре фиксирующие платы разъемов кабелей, вернутся на модуль «Поиск» и демонтировать с него два устройства эксперимента «Тест» и две панели эксперимента «Выносливость».

Также Овчинину и Вагнеру предстоит снять аппаратуру «Индикатор-МКС» эксперимента «Контроль», установленную в 2013 году, и перенести на другое место на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» внешний пульт управления EMMI европейским дистанционным манипулятором ERA.

Данный выход в космос стал 73-м по российской программе в рамках МКС и вторым в 2024 году.