Как блокировать и скрывать приложения на Android: инструкция
Если вы хотите защитить определенные приложения на своем смартфоне от любопытных глаз, то Android предлагает встроенные инструменты для их блокировки и скрытия. Портал howtogeek.com рассказал, как ими можно воспользоваться.
Через настройки конфиденциальности Android
- Перейдите в настройки Android.
- Откройте меню «Конфиденциальность».
- Нажмите «Блокировка приложений».
- Задайте пароль конфиденциальности — он потребуется в будущем.
- После этого посмотрите список приложений и включите блокировку напротив тех, что вы хотите заблокировать.
- Для доступа к заблокированному приложению необходимо ввести пароль конфиденциальности или проверить отпечаток пальца.
Как скрывать приложения в Android
Если вы не хотите блокировать приложения, их можно скрыть в том же меню. Приложения, перемещенные в группу скрытых, не появляются в меню Android и не показываются в папках на домашнем экране. Получить доступ к ним можно, введя пароль на номеронабирателе смартфона — пароль задается при создании области скрытых приложений.