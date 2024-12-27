Как блокировать и скрывать приложения на Android: инструкция

Если вы хотите защитить определенные приложения на своем смартфоне от любопытных глаз, то Android предлагает встроенные инструменты для их блокировки и скрытия. Портал howtogeek.com рассказал, как ими можно воспользоваться.

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Через настройки конфиденциальности Android

Перейдите в настройки Android.

Откройте меню «Конфиденциальность».

Нажмите «Блокировка приложений».

Задайте пароль конфиденциальности — он потребуется в будущем.

После этого посмотрите список приложений и включите блокировку напротив тех, что вы хотите заблокировать.

Для доступа к заблокированному приложению необходимо ввести пароль конфиденциальности или проверить отпечаток пальца.

Как скрывать приложения в Android

Если вы не хотите блокировать приложения, их можно скрыть в том же меню. Приложения, перемещенные в группу скрытых, не появляются в меню Android и не показываются в папках на домашнем экране. Получить доступ к ним можно, введя пароль на номеронабирателе смартфона — пароль задается при создании области скрытых приложений.