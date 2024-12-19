Оценена реакция россиян на замедление YouTube

Половина трафика видеохостинга YouTube перешла на российские платформы. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что ведомство не наблюдает ухудшение пользовательского опыта в связи с замедлением YouTube.

«Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика приземляется на российские площадки», — отметил Шадаев.

По его словам, необходимо развивать отечественные крупные платформы в качестве альтернативы YouTube. Как утверждает министр, на данный момент уже фиксируется большая конкуренция среди российских видеохостингов.

Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что своими действиями YouTube помогает развиваться российским аналогам. По его словам, они налаживают работу, совершенствуют платформы, делая их удобнее.