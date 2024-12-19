ИИ Apple Intelligence не впечатлил первых пользователей

Apple Intelligence, представленная в июне и теперь доступная в iOS 18.1 и 18.2, пока не вызывает восторга у пользователей, судя по первым отчетам. Недавний опрос, на который ссылается 9toMac, показал, что многие пользователи iPhone считают, что она «практически не добавляет ценности» к их опыту.

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Медленные, постепенные изменения, которые вносит Apple Intelligence, — процесс долгосрочный, отмечает редактор издания. Вместо того чтобы стремиться к созданию прорывных продуктов с искусственным интеллектом, Apple сосредоточилась на улучшении существующих функций. В качестве примера можно привести улучшенный поиск по фотографиям, более эффективную проверку орфографии и новые функции, такие как Genmoji в Messages. Это не кардинальные изменения, но они будут иметь кумулятивный эффект с течением времени. По крайней мере так считает автор статьи.

Он считает, что по мере добавления новых функций их влияние будет становиться все более очевидным. Со временем мы даже не будем замечать, что в них используется ИИ — они будут казаться «естественной частью наших устройств».