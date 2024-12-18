Установлен рекорд по продолжительности выхода в космос

Два китайских тайконавта (так в КНР называют космонавтов) установили рекорд по продолжительности выхода в открытый космос с борта национальной орбитальной станции, они пробыли там девять часов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление пилотируемых полетов Китая.

Отмечается, что это превосходит продолжительность выхода американских астронавтов в космос с борта МКС в более чем два часа.

Рекорд поставили тайконавты Цай Сюйчжэ и Сун Линдун. Их выход в космос завершился полным успехом, за девять часов они успели выполнить множество задач, включая установку устройств для защиты от космического мусора. Работу тайконавтов с борта орбитальной станции поддерживала их коллега Ван Хаоцзэ — первая женщина в составе экипажа.

Указывается, что китайские тайконавты прибыли на борт орбитальной лаборатории на космическом корабле «Шэньчжоу-19» 30 ноября. Они пробудут на станции около шести месяцев — до конца апреля или начала мая 2025 года.