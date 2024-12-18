Действие соглашения о сотрудничестве РФ и ЦЕРН прекращено

Действие соглашения между Россией и Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий прекращено с 1 декабря.

Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, размещенном на портале правовой информации.

"1 декабря 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и Протокола к Соглашению между правительством РФ и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса, подписанных в Женеве 16 апреля 2019 года", - говорится в документе.

Это соглашение предусматривало как расширение участия России в деятельности Европейской организацией по ядерным исследованиям, так и участие ЦЕРН в проектах на территории РФ.