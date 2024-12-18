Третьему человеку в мире пересадили почку свиньи

Женщина по имени Тована Луни стала третьим человеком в мире, кому пересадили модифицированную почку свиньи. Операция прошла успешно, и пациентка больше не нуждается в диализе. По словам врачей, функция почек «полностью нормализовалась.

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53-летняя Луни из Алабамы (США) еще в 1999 году пожертвовала почку своей матери. Но несколько лет спустя после осложнений во время беременности у нее самой развилось хроническое заболевание почек. В 2016 году ей пришлось начать диализ процедуру, которая искусственно удаляет лишнюю жидкость и шлаки из крови.

В 2017 году Луни внесли в список кандидатов на трансплантацию, однако подобрать донора оказалось крайне сложно. Из-за многочисленных медицинских процедур и переливаний крови у нее развилась чувствительность практически ко всем типам человеческих тканей. Ей требовалось совпадение «один на миллион.

Тогда врачи предложили другой вариант. Пациентке решили пересадить почку свиньи с измененным геномом. Ученые впервые изменили 10 генов (для предыдущих операций изменяли только один). Так, были удалены гены трех свиных белков и ген рецептора свиного гормона роста. Также были добавлены шесть человеческих генов.

Орган предварительно протестировали на донорах с умершим мозгом, чтобы понять, как на него реагирует человеческий организм. Когда почку подключили к кровотоку, она начала функционировать практически так же, как почка живого донора.

У Луни наблюдалась высокая концентрация антител, которые могли бы атаковать человеческую почку. Но на свиной орган ее иммунная система отреагировала более спокойно. Спустя три недели после операции женщина заявила, что чувствует себя хорошо и «полна энергии. Но врачи постоянно следят за ее состоянием с помощью специальных медицинских треккеров, сообщает Live Science.

Ранее стало известно о смерти первой пациентки, которой одновременно пересадили генно-модифицированную свиную почку и сердечный насос. Лиза Пизано страдала от сердечной недостаточности и заболевания почек в терминальной стадии. После операции ей ненадолго стало лучше. Но через 47 дней ей пришлось удалить почку, так как она не справлялась со своими функциями. Через 2,5 месяца после операции женщина скончалась.