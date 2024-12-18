Найдены древнеегипетские мумии с золотыми языками и ногтями

Более десятка древнеегипетских мумий с золотыми языками и ногтями нашли в гробницах возрастом 2000 лет. Группа египетских и испанских археологов обнаружила их при раскопках археологического объекта Аль-Бахнаса в провинции Минья в Египте.

© mir24.tv

Научная миссия была частью многолетнего проекта по изучению этого места. Главное внимание уделяли подземному комплексу гробниц с главным залом и тремя камерами, который находился на дне шахты.

За время исследований ученые обнаружили около 300 мумий, относящихся к эпохе Птолемеев. Это последняя и самая продолжительная династия Древнего Египта, которая правила с 305 года до нашей эры по 30 год нашей эры.

У 13 мумий во рту были золотые языки похоронные принадлежности для загробной жизни. Были найдены и другие артефакты, представляющие большую ценность, в том числе сердце скарабея, амулеты с изображением египетских божеств Гора, Тота и Исиды и терракотовая статуя бога Гарпократа. Находки позволят лучше понять религиозные верования эпохи Птолемеев.

Древние египтяне считали золото священным металлом. Считалось, что золотые языки помогут усопшим разговаривать с Осирисом. Золотые ногти редко находят в древнеегипетских захоронениях. Вероятно, их также наделяли магическими свойствами.

Удалось установить, что одно из захоронений принадлежало человеку по имени Вен Нефер. Оно было украшено настенными росписями, изображающими самого Вен Нефера и членов его семьи.

Археологический памятник Аль-Бахнаса был исторически известен как город Оксиринх. Он являлся крупным поселением греко-римской эпохи в истории Египта. В первые века нашей эры там возникла значительная христианская община. Более трети самых ранних известных фрагментов Нового Завета происходят именно из этого города.

В Аль-Бахнасе проводились многочисленные раскопки. Были найдены гробницы саисского, греко-римского и древнеримского периодов, а также византийская базилика и храм Осириса, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что в гробнице древнеегипетской мумии нашли портрет «Мардж Симпсон. Женщину изобразили с высокой прической из синих волос, как у героини мультсериала. Ее удалось идентифицировать. Судя по надписям, ее звали Тади Ист, и она являлась дочерью верховного жреца Джехути. Мумия сохранилась в хорошем состоянии.