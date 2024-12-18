Reuters: SpaceX временно теряла управление кораблем миссии Polaris Dawn

Отключение электричества на одном из объектов компании SpaceX привело к потере наземного управления кораблем первой коммерческой миссии Polaris Dawn как минимум на час. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

SpaceX временно потеряла управление кораблем миссии Polaris Dawn
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По их информации, ввиду отсутствия электричества центр управления полетами SpaceX временно не мог управлять своим кораблем Crew Dragon, на борту которого находились космические туристы. В это время судно поддерживало связь с Землей через спутниковую сеть Starlink.

"Потеря управления - это большая проблема, - поясняет один из источников агентства. - Весь смысл присутствия операторов миссии на Земле [заключается в том, чтобы] иметь возможность быстро отреагировать, если что-то случится".

Источники отмечают, что SpaceX уведомила Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об инциденте, поскольку через несколько недель после запуска Polaris Dawn корабль того же типа должен был участвовать в миссии с участием астронавтов NASA. По словам собеседника Reuters, компания заверила ведомство, что проблема с электричеством была "быстро решена" и не повторится при будущих запусках.

SpaceX и ее владелец, американский бизнесмен Илон Маск ранее не сообщали об инциденте и не ответили на соответствующий запрос агентства.

О миссии

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов миссии Polaris Dawn - американцев Джареда Айзекмана, Скотта Потита, Сары Джиллис и Анны Менон - состоялся 10 сентября в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Одной из главных целей миссии стал выход астронавтов в открытый космос. Он состоялся 12 сентября в 06:12 по времени Восточного побережья США (в 13:12 мск), астронавты Айзекман и Джиллис надели специальные скафандры, разработанные SpaceX.

За время проведения полета удалось поставить рекорд: корабль на одном из этапов миссии находился на высоте 1,4 тыс. км, что стало самой большой дистанцией, на которой человек находился от Земли с 1972 года. Экипаж Crew Dragon также провел несколько исследований на околоземной орбите. Приводнение произошло у побережья штата Флорида 15 сентября примерно в 03:38 по местному времени (10:38 мск). Таким образом, первая коммерческая космическая миссия продлилась около пяти суток.

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