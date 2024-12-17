На Солнце произойдет супервспышка, которая вернет человечество в каменный век

В ближайшее время на Солнце может произойти разрушительная супервспышка, которая отбросит человечество в каменный век. К такому выводу пришли астрономы из Института Макса Планка, их работа опубликована в журнале Science.

В ней отмечается, что до сих пор считалось, что супервспышки происходят на Солнце раз в 500-1000 лет, однако новые наблюдения за 56 тысячами звезд показывают, что они случаются каждые 100-200 лет. Последний раз такое событие произошло на Земле в 1859 году, вызвав пожары на телеграфных станциях. Глобальной катастрофы тогда удалось избежать из-за низкого уровня технологий.

Сейчас же все иначе. Астрономы подчеркнули, что в результате супервспышки происходит выброс энергии, которая равна 10 миллиардам ядерных бомб. Такое излучение не способно уничтожить Землю, однако может вывести из строя электронику, стереть данные с серверов и даже привести к падению спутников на Землю.

Ученый Богачев оценил опасность супервспышек на Солнце для человечества

В настоящее время ученые работают над подготовкой к следующей супервспышке. Для этих целей они планирует запустить к 2031 году зонд Vigil, который заранее предупредит о приближающемся «выбросе».