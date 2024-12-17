В США захотели усилить возможности НАТО в космосе

США хотят усилить возможности НАТО в космосе и работают над организацией соответствующей структуры в рамках альянса. Об этом заявил глава командования космических операций генерал Брэдли Ченс Зальцман, его слова приводит РИА Новости.

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Он допустил, что структура будет действовать по всему миру, для чего следует начать ранние обсуждения на уровне рабочей группы и выяснить уже имеющиеся и необходимые для функционирования наработки.

Зальцман добавил, что в командовании НАТО признают отставание блока в космосе.

«Они думают об операциях на множестве пространств и считают космос одним из отстающих направлений», — уточнил он.

По словам генерала, власти США обсуждают распределение затрат среди союзников на проведение космических миссий. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, несмотря на значительные бюджет на космос по сравнению с другими странами, не могут купить все, что необходимо.

Ранее Зальцман заявил, что успехи России и Китая в области космоса стали одним из поводом для создания космических сил США. В рамках визита в Европу генерал сообщил союзникам о необходимости сотрудничества для улучшения возможностей сдерживания.