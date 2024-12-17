Расшифрован текст на христианском серебряном свитке возрастом 1,8 тысячи лет

Ученые расшифровали древний свиток-амулет, найденный в римской могиле в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Об этом пишет Daily Mail.

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Артефакт нашли еще в 2018 году в могиле неизвестного мужчины, датируемой 230–270 годами нашей эры. Когда его похоронили, у него на шее была специальная капсула — так называемая филактерия. Внутри капсулы археологи обнаружили свиток из тонкой серебряной фольги. Поскольку он провел в земле 1,8 тысячи лет, развернуть его, не повредив, оказалось невозможно. Восстановить текст удалось лишь недавно при помощи компьютерной томографии. Этот способ позволил специалистам «развернуть» свиток виртуально, не касаясь его. На фольге оказались 18 строк текста на латинском языке, которые лингвисты расшифровывали несколько месяцев.

Ученые с удивлением узнали, что текст внутри целиком христианский. Это необычно, поскольку во II-III веках нашей эры христианство считалось сектой, а его приверженцы подвергались гонениям во многих регионах. Обнаружение амулета к северу от Альп меняет представления о темпах распространения христианства по Европе.

В этот период верующие часто смешивали в молитвах разные религиозные традиции — например, к имени Христа могли добавить элементы, позаимствованные из иудаизма, или имена языческих богов. В этом же свитке есть только обращение к Христу. Это первое и самое раннее аутентичное свидетельство христианской веры в этом регионе.

Во имя(?) Святого Тита. Свят, свят, свят! Во имя Иисуса Христа, Сына Божия! Повелитель мира противостоит всем нападкам(?)/неудачам(?) с помощью [силы?]. Бог(?) дарует путь к благоденствию. Это средство спасения (?) защищает человека, предающего себя воле Господа Иисуса Христа, Сына Божия, так как пред Иисусом Христом преклоняется всякое колено: и небесных, и земных, и подземных, и всякий язык исповедует (к Иисусу Христу)

Ранее в Турции обнаружили амулет, принадлежавший в V веке солдату, дислоцированному в древнем византийском городе Адрианополе. На нем изображен библейский царь Соломон верхом на коне, пронзающий копьем демона.