Легендарная радиостанция УВБ-76, известная как ‎радиостанция «Судного дня», вновь привлекла внимание радиолюбителей, передав 24 сообщения за два дня. В последний раз станция, чью тайну более 40 лет не могут разгадать активизировалась перед началом специальной военной операции.

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С момента распада СССР активность УВБ-76 возросла, что вызвало интерес исследователей по всему миру. Обычно она вещает непрерывно, однако, в последний раз она «‎заговорила», что вызвало широкий резонанс не только в России. Утром 13 декабря были зафиксированы такие слова, как «‎АЗБУКА», «‎ХУНХУЗ» и «‎НАНАЙКА». Позже днем были переданы еще более странные слова: «‎ПАНКОСВОД», «‎ОВЕНОТРАП», «‎ЖРЕЦОШЛАГ» и «‎ГЕЕННА». Последнее сообщение с загадочным словом «‎БРОДОЩЕЛК» было зафиксировано в 17:14 по московскому времени.

Станция вещает непрерывно, издавая монотонный жужжащий сигнал, который иногда прерывается на передачу якобы зашифрованных сообщений. Точное предназначение УВБ-76 остается неизвестным, однако существует множество теорий, включая возможность связи с атомными подводными лодками и контроль за запуском ядерных ракет. Из-за этого ее называют радиостанцией «Судного дня». Предполагается, что она может автоматически передавать сигналы для запуска ракет в случае уничтожения высших командных структур во время ядерного конфликта.

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «‎Царьграда» Андрей Пинчук высмеял шумиху вокруг УВБ-76. Он выразил сомнение в том, что станция действительно является сверхсекретной, указывая на то, что если о ней говорят одновременно на нескольких ресурсах, это может свидетельствовать о целенаправленном мероприятии. Он считает, что это может быть частью информационной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации, нагнетание напряженности и формирование тревожной атмосферы. Цель – создать впечатление неизбежности масштабного конфликта.

«‎Кто это делает? Не знаю. Но я далек от мысли о том, что мы все вместе стали свидетелями некой сверхтайной операции, о которой все одновременно заговорили», – отметил Пинчук в беседе с «‎Царьградом».

Ранее сообщалось, что сигналы станции впервые зафиксировали в 1970-х годах.