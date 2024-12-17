Microsoft сообщила о критической уязвимости с кражей личных данных

Корпорация Microsoft заявила о критической ошибке антивируса Windows Defender в Windows 11, пишет Forbes. Она позволяет похищать конфиденциальную информацию. Однако в компании уверили, что пока не было зарегистрировано ни одного случая ее использования.

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Windows Defender создал «поисковый индекс для личных или конфиденциальных документов», но не «ограничил должным образом доступ к индексу для пользователей, имеющих право просматривать исходную информацию», — сказано в публикации.

Пользователям не следует предпринимать каких-либо действий, так как проблема была решена на стороне серверов Microsoft. Никакого обновления при этом выпущено не было.

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