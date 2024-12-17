Самый распространенный спор о Марсе получил неожиданное продолжение

Международная команда астрономов во главе с учеными из Университета Арканзаса представила новое исследование, доказывающее, что в современных условиях на Марсе не может существовать жидкая вода.

Как сообщает Phys.org, ряд современных исследователей утверждает, что на Марсе до сих пор может существовать жидкая вода. О том, что она существовала в далеком прошлом, говорят найденные на поверхности Красной планеты русла высохших рек и озер.

Жидкая вода является важнейшим условием для обитаемости планеты. Поэтому ее поискам уделяется огромное внимание. Однако в новом исследовании утверждается, что жидкую воду на Марсе нам найти не удастся.

По мнению авторов работы, существованию жидкой воды на Красной планете мешает ряд факторов, в частности, сочетание низкой температуры, атмосферного давления и давления водяного пара. По мнению исследователей, это означает, что на Марсе любая жидкая вода если и появится, то, скорее всего, тут же замерзнет, закипит или испарится.

Новая статья базируется на данных наблюдений за последние 20 лет. Она, среди прочего, указывает на то, что обнаруженные ранее следы водоемов на самом деле могут и не иметь отношения к жидкой воде. В исследовании доказывается, что в условиях Марса подобные следы могут быть оставлены без участия воды.

Опровергают авторы работы и ставшие в последнее время популярными идеи о возможном существовании на Красной планете жидкости не в виде воды, а в виде солевых растворов.

Предыдущие исследования предполагают, что подобные рассолы могут замерзать при гораздо более низких температурах, чем вода, а на Марсе зафиксировано "изобилие" различных солей.

Например, раствор перхлората кальция затвердевает при температуре минус 75 градусов по Цельсию, а средняя температура поверхности Марса на экваторе составляет минус 50 градусов по Цельсию. То есть теоретически такой рассол может оставаться жидким даже на поверхности Марса.

Но в новом исследовании взвешены все аргументы за и против, а вывод категоричен: "давление водяного пара и расположение льда сильно ограничивают обилие рассолов на поверхности или неглубоко под поверхностью". Даже если бы солевые растворы действительно образовались на Марсе, они были бы крайне непригодными для "жизни по земным стандартам".