Найден древнейший родич млекопитающих

Международная группа исследователей описала ископаемое животное, жившее 270-280 млн лет назад на территории современной Испании. По словам ученых, это самый ранний известный родич млекопитающих. Существо идентифицировали как горгонопса это вымершая группа хищников, населявшая планету в пермском периоде. Он принадлежал к эволюционной линии, которая дала начало первым млекопитающим спустя 50 млн лет.

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Горгонопсы были теплокровными, как современные млекопитающие, но откладывали яйца. Они являлись первыми животными, у которых появились саблевидные зубы.

Внешне горгонопсы были похожи на собак, но без торчащих ушей и густой шерсти. Они занимали высшую ступень в пищевой цепи экосистем пермского периода.

Останки, обнаруженные на Майорке, принадлежали существу средних размеров. Он достигал примерно метра в длину. В ходе раскопок удалось получить большое количество ископаемого материала. Ученые идентифицировали фрагменты черепа, позвонки, ребра и очень хорошо сохранившуюся бедренную кость.

Обнаружение горгонопса на Балеарских островах признали весьма необычным. Ранее этих существ находили в России и Южной Африке. Возраст хищника также удивил ученых он оказался старше своих сородичей.

Среди находок палеонтологов оказалась почти целая нога. Она позволила лучше понять, как двигалось животное. Его способ передвижения представлял собой нечто среднее между походкой рептилий и млекопитающих. Он был более эффективен для быстрой ходьбы и бега.

270 миллионов лет назад Майорка была частью суперматерика Пангея. Она располагалась на экваториальной широте, где сейчас находится, к примеру, Гвинея. Климат был муссонным, с чередованием очень сухих и очень влажных периодов. Место, где нашли останки горгонопса, представляло собой пойму реки с временными прудами, откуда животные могли пить.

Ученые отмети, что на Балеарских островах сохранилось большое количество древних окаменелостей. Так, там нашли древнейшего комара, предков лошадей и гиппопотамов и гигантских акул.

Ранее в Великобритании нашли древнейшую ящерицу. Ее возраст составил 205 миллионов лет. Виду присвоили название Cryptovaranoides microlanius. Окаменелости извлекли из слоя отложений триасового периода. Находка показала, что анатомически современные ящерицы появились на 30 миллионов лет раньше, чем предполагалось.