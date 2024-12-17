Пользователи признались в бесполезности ИИ-функций Apple и Samsung

Несмотря на усилия производителей смартфонов внедрить ИИ-функции в свои устройства, интерес пользователей к этим функциям остается низким. Об этом говорится в исследовании SellCell.

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Результаты исследования показали, что лишь 47,6% пользователей iPhone считают ИИ важным критерием при выборе смартфона. Более того, 73% пользователей, опробовавших нейросетевые функции, не считают их полезными по сравнению с другими возможностями своих устройств.

Наиболее востребованными среди пользователей являются простые инструменты для обработки текста (Writing Tools), которые используют 72% опрошенных. На втором месте — функция Notification summaries для создания сводок уведомлений (54%), а на третьем — автоматическая сортировка важных писем в электронной почте (44,5%). В топ-5 также попали Clean Up для удаления объектов с фото (29,1%) и функция Smart Reply in Mail (20,9%).

Схожие мнения выразили и пользователи Samsung: 87% из них считают, что ИИ-функции не значительно улучшают их пользовательский опыт. Наиболее востребованными для них функциями оказались Circle to Search (82,1%), Photo Assist (55,5%), Chat Assist (28,8%), Note Assist (17,4%) и Browsing Assist (11,6%).

Эксперты также выявили, что лишь 16,8% владельцев iPhone готовы перейти на смартфоны Samsung, если корейский бренд предложит улучшенные ИИ-функции. Среди пользователей Samsung желающих перейти на сторону Apple еще меньше — всего 9,7%.

При этом готовность платить за ИИ-функции продемонстрировали лишь 11,6% пользователей iPhone и 4% владельцев гаджетов Samsung.