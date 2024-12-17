Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования PIESAT-2

Китай успешно запустил на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2. Это достижение стало возможным благодаря усилиям Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), сообщает РИА Новости.

В информации, размещенной на официальной странице корпорации в WeChat, уточняется, что запуск произошел во вторник в 02:50 по пекинскому времени (в 21:50 по московскому времени в понедельник) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Этот запуск стал 553-й миссией для ракет серии «Чанчжэн».

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По данным CASC, старт ракеты CZ-2D состоялся в условиях снегопада при температуре -20 градусов по Цельсию. Для обеспечения успешного запуска были предприняты дополнительные меры, такие как использование теплоизоляционных материалов на обтекателе и ключевых сегментах ракеты, а также задействование наземных воздуховодов на обслуживающей башне.

Спутники PIESAT-2 принадлежат китайской компании PIESAT Information Technology и являются радиолокационными аппаратами с синтезированной апертурой в X-диапазоне, работающими на солнечно-синхронной орбите.

3 сентября Китай вывел на орбиту очередную группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-43». Пуск аппаратов прошел с космодрома Сичан. Этот запуск стал 533-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Ранее на орбиту Земли отправили два навигационных спутника Китая.