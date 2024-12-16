Нейробиологи объяснили «гниение» мозга от просмотра контента в соцсетях

Из-за просмотра контента в соцсетях человек может утратить некоторые навыки, а его мозг будет «гнить». Об этом рассказала нейробиолог Кайра Бобинет.

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По ее словам, человеческий мозг содержит хабенулу — часть, отвечающую, в том числе, за мотивацию и принятие решений. И, когда человеку нужно что-то сделать, она может активироваться и «выключить» мотивацию. В результате этого вместо решения проблем пользователь будет в течение длительного времени пролистывать посты и другие материалы в соцсетях.

— Всякий раз, когда вы чего-то избегаете, вы знаете, что эта область мозга активирована, — пояснила эксперт, ее слова приводит Fox News.

Если человек попытается оторваться от телефона, хабенула делает этот процесс болезненным, поэтому пользователю не хочется останавливаться, и у него формируется зависимость от соцсетей. Из-за такого избегания проблем у человека может исчезнуть мотивация.

По словам доктора Дона Гранта, пользователи соцсетей, в том числе и дети, нередко проводят в них по восемь часов в день, но во время беседы со специалистом не могут вспомнить содержание просмотренных ролики.

Таким образом из-за быстрого контента у людей наблюдаются проблемы с памятью и концентрацией внимания. Чтобы избежать этого, Грант рекомендует больше общаться с близкими, гулять на улице и уделять развлекательному контенту только 20 процентов времени, проведенного в Интернете.

Оксфордский словарь английского языка выбрал существительное года путем открытого голосования. Им стало выражение «брейнрот» (brain rot — прим. «ВМ»), которое дословно переводится как «разложение мозга». На странице конкурса отмечается, что впервые использование слова было зафиксировано еще в XIX веке в книге Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».