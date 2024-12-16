Британские каннибалы съели 37 человек четыре тысячи лет назад

Останки 37 человек из бронзового века, найденные в Великобритании, принадлежали жертвам каннибалов. Об этом пишет Science News.

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В 1970-1980-х годах археологи обнаружили человеческие кости в яме глубиной 15 метров в Чартерхаус-Уоррене. Там же находились кости скота, домашних и диких животных. Спустя несколько десятилетий археолог Рик Шультинг из Оксфордского университета и его коллеги изучили жуткие находки и выяснили, что массовое захоронение появилось не менее четырех тысяч лет назад.

Согласно статье археологов в журнале Antiquity, на костях как минимум 37 человек остались следы зубов. Каннибалы расчленили жертв, частично съели их, затем вырыли огромную яму и сбросили туда останки.

Ученые предположили, что резня произошла между соседними общинами. Каннибалы либо взяли соседей в плен, либо расправились с ними во время внезапной атаки. Жертвы почти не сопротивлялись. Как пишут археологи, скорее всего, жестокая расправа была совершена в качестве мести. Шультинг отметил уникальность открытия. До этого бронзовый век традиционно считался одним из самых мирных периодов в истории Великобритании.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, серийного убийцу-каннибала 44-летнего Джейсона Торнбурга приговорили к казни. Он съел сердце одной из своих жертв.