Ученые назвали возраст колец Сатурна

Кольца Сатурна могут быть значительно древнее, чем считалось. Предыдущие исследования оценивали их возраст в 100-400 миллионов лет. Но согласно новым данным, они могли сформироваться 4,5 миллиардов лет назад.

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Выводы о возрасте колец Сатурна ученые делали на основании информации миссии Cassini. Аппарат передал на Землю серию снимков колец. На них не заметили никаких следов столкновений с микрометеороидами крошечными частицами космических глыб. Можно было предположить, что кольца возникли значительно позднее самой планеты.

В ходе нового исследования команда из Токийского научного института провела компьютерное моделирование. Оно показало, что «чистота колец связана не с их молодым возрастом, а с их невосприимчивостью к космическим ударам. Так, микрометеороиды при столкновении с кольцами испарялись, практически не оставляя темных следов. Микрометеоритный материал в виде наночастиц и ионов либо притягивался к Сатурну, либо улетал в космическое пространство.

Ученые отметили, что на раннем этапе формирования Солнечной системы объекты в ней передвигались хаотично. Крупные тела планетарного типа мигрировали и взаимодействовали между собой.

Такой сценарий способствовал образованию колец Сатурна. Фрагменты осколков от космических столкновений закрутились вокруг планеты и стали основой для ее «пояса. Авторы научной работы заключили, что кольца могли образоваться вместе с самим газовым гигантом, сообщает Nature Geoscience.

Другое исследование показало, что древняя Земля также могла быть окружена кольцами. По словам ученых, кольцевая система сформировалась около 466 миллионов лет назад. Вероятно, крупный астероид приблизился к нашей планете и разлетелся на множество осколков, которые затем стали вращаться на орбите. На протяжении миллионов лет эти обломки падали на Землю и образовывали кратеры. Кольца блокировали солнечный свет и должны были вызвать похолодание на планете.

Некоторые спутники Сатурна рассматриваются как места для поисков внеземной жизни. Считается, что Энцелад может содержать теплый океан под ледяной коркой. Внешняя поверхность спутника непригодна для жизни из-за высокой радиации. Но ледяной панцирь может являться защитой от опасного излучения. В океане под ним способны сохраниться аминокислоты.