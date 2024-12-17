Ученый оценил опасность супервспышек на Солнце для человечества

В ближайшее время на Землю "обрушится разрушительная солнечная супервспышка, которая отбросит нас в каменный век". Такие сенсации выдали недавно многие СМИ, они бурно обсуждаются в соцсетях. Особенно подобные прогнозы популярны в конце года, когда люди готовы к неожиданностям и сюрпризам.

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Что же произошло на самом деле? Об этом "РГ" беседует с заведующим лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергеем Богачевым.

В журнале Nature появилась статья, что международная команда астрофизиков проанализировала данные телескопа "Кеплер" с 2009 по 2013 годы. Изучив более 50 тысяч звезд, близких по своим параметрам Солнцу, ученые зафиксировали 2 889 супервспышек на 2 527 звездах. Отсюда вывод: одна звезда выдает такой "сюрприз" примерно раз в 100 лет. Выходит, что каменный век совсем близко…

Сергей Богачев: На самом деле, все совсем не так. Прежде всего надо определиться, о каких супервспышках идет речь. Известно, что самая сильная за всю историю наблюдений вспышка случилась в августе 1859 года. Она вызвала геомагнитную бурю, вошла в историю как "событие Кэррингтона". Тогда перегорела линия телеграфной связи.

Здесь важно подчеркнуть, что супервспышки оставляют свои следы, например, на годовых кольцах деревьев, в антарктических льдах. Известны девять таких отметок за последние 15 тысяч лет. Самое последнее относится к 774 году нашей эры.

Так вот, "Кэррингтона" никаких подобных следов не оставил, то есть он намного слабее, чем настоящие супервспышки, происходящие раз в тысячи лет. Могут ли "Кэррингтоны" происходить раз в 100 лет? Да, могут. Именно об этом и говорит исследование, опубликованное в Nature. Но это не значит, что это случится завтра или в ближайшее десятилетие.

А разве наука не может их предсказывать по разным признакам, скажем, по числу солнечных пятен? Вот сейчас идет 25-й солнечный цикл. Говорят, что его активность нарастает, в будущем году выйдет на максимум. Это не повод для "Кэррингтона"?

Сергей Богачев: Понимаете, если оценивать из общих соображений, то, вроде бы, чем выше солнечная активность, тем выше вероятность сильных вспышек. Но дело в том, что на самом деле мы пока не знаем их природу. Механизм их возникновения. Скажем, последние за 30-40 лет две самые сильные вспышки произошли подряд в октябре и ноябре 2003 года на фоне как раз довольно слабой активности Солнца. А самые мощные вспышки 24-го цикла случились в 2017 году, хотя максимум активности Солнца был три года назад, в 2014-м.

Возможно, Солнце работает не так, как мы думаем, и сильное событие может происходить на фоне слабой активности. И тогда не исключено, что на фоне среднего по силе Солнца сильная вспышка действительно может произойти в 2025 году. Но повторяю, не исключено не означает, что это произойдет на самом деле. Словом, чтобы давать такие прогнозы, науке предстоит найти ответы на многие вопросы, которые ставит перед ней Солнце.