Кольца Дайсона вокруг пульсаров оказались обнаружимы

Ученые Мичиганского технологического университета показали, что мегаструктуры, известные как кольца Дайсона и существующие вокруг пульсаров, потенциально обнаружимы. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Кольца Дайсона представляют собой гипотетические мегаструктуры, создаваемые высокоразвитыми цивилизациями для поглощения энергии звезды. Эти конструкции отличаются от сфер Дайсона своей относительной простотой и меньшими ресурсными затратами. Их основная функция заключается в сборе и перераспределении колоссальных объемов энергии, что делает их важным объектом для изучения в контексте астрономии и поисков внеземных цивилизаций.

Ученые предложили анализировать кривые блеска пульсаров, чтобы определить, имеются ли в них аномалии, связанные с наличием кольцевых структур. Главная идея метода заключается в том, что импульсный луч пульсара, освещая кольцо, создает уникальные оптические эффекты. В частности, это может проявляться в виде нескольких изображений одного и того же пятна на кольце, что становится заметным при детальном изучении динамики светимости.

Результаты исследования показывают, что кольцо вокруг пульсара способно поглощать энергию в объеме, значительно превышающем энергию, доступную кольцам вокруг обычных звезд. Например, такие структуры могут собирать до 10 тысяч триллионов тераватт энергии благодаря взаимодействию с пульсирующим излучением звезды. Это делает пульсары особенно перспективными объектами для поиска подобных мегаструктур.

Ученые также отметили, что предполагаемые аномалии в кривых блеска могут быть связаны с эффектами, возникающими из-за движения луча пульсара, перемещающегося по кругу со сверхсветовой скоростью (в данном случае теорий относительности не нарушается, поскольку нет перемещения массы или информации). Такие эффекты похожи на освещение пылевых колец, но в данном случае это будет более четкое и сложное распределение света, характерное для искусственных объектов. Исследование открывает возможности для более глубокого изучения подобных сигналов.