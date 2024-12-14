Ученые открыли тайну рыжего окраса кошек спустя 60 лет

Рыжие кошки являются почти всегда самцами, черепаховые и калико - почти всегда самки. Причина кроется в мутации в последовательности ДНК, предшествующей гену Arhgap36, который находится на Х-хромосоме, сообщает портал 20min.ch.

© Российская Газета

По оценкам экспертов, это открытие дает новые возможности для понимания молекулярных механизмов окраски шерсти у кошек. У людей рыжие волосы вызваны другой причиной.

Над этим исследователем ученые ломали голову около 60 лет. Они пытались выяснить, почему рыжие кошки почти всегда являются самцами. Согласно двум независимым предварительным исследованиям, специфическая окраска шерсти и определение пола обусловлены геном Arhgap36 и аномалией в последовательности ДНК, расположенной непосредственно перед этим геном.

У людей рыжие волосы возникают из-за мутации в белке MC1R. Он определяет, вырабатывают ли клетки кожи, называемые меланоцитами, темный пигмент или более светлый красно-желтый в коже или волосах. Мутации могут привести к тому, что клетки станут менее активными, в результате чего они будут производить преимущественно красноватый краситель.