Раскрыты дизайн и характеристики удешевленных смартфонов Redmi Note 14

Xiaomi намерена выпустить 4G-версии бюджетных смартфонов Redmi Note 14 и 14 Pro. Об этом сообщает iXBT со ссылкой на 91Mobiles.

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Благодаря опубликованным индийским ресурсом фото и информации стало известно, что базовый Redmi Note 14 4G будет иметь дизайн, аналогичный модели с поддержкой 5G, и предлагаться в синем, зеленом и фиолетовом цветах.

Смартфон предложит бюджетный чип MediaTek Helio G99-Ultra и память 6/128 ГБ или 8/256 ГБ памяти. Среди прочего гаджет оснастят дисплеем с частотой 120 Гц, закаленным стеклом Gorilla Glass 5, камерой с главным датчиком на 108 Мп и аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Модель Redmi Note 14 Pro 4G также будет похожа на версию с поддержкой 5G, а за производительность в ней будет отвечать чип MediaTek Helio G100-Ultra, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ.

Также отмечается наличие основной камеры с разрешением 200 Мп, аккумулятора емкостью 5500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки и защитного стекла Gorilla Glass Victus 2, встречающегося в дорогих флагманских устройствах.

Предполагается, что смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro 4G представят в январе 2025 года.