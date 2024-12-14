В Китае продают несуществующие видеокарты GeForce RTX 4010

В Китае была обнаружена видеокарта GeForce RTX 4010, которую компания Nvidia никогда не выпускала. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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Линейка настольных видеокарт серии RTX 40 начинается с модели RTX 4060. Однако в Китае появилась видеокарта, которая до сих пор нигде не была представлена — GeForce RTX 4010. На самом деле это специализированный адаптер RTX A400 для рабочих станций, который был представлен в начале этого года.

Эта модель основана на графическом процессоре GA107. Она имеет 768 ядер CUDA, 4 ГБ памяти, 64-битную шину и по своим характеристикам она уступает всем моделям линейки RTX 30.

Эксперты обратили внимание, что китайские инженеры не только переименовали видеокарту в RTX 4010, но также повысили частоту графического процессора на 200 МГц и адаптировали китайские драйверы для этой модели.

Последней видеокартой с индексом 10 в конце была GTX 1010, выпущенная в начале 2021 года для OEM-сегмента. Последней массовой моделью с таким индексом была GT 710, выпущенная в 2014 году.