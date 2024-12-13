В России представили новый складной смартфон Huawei

Компания МТС объявила о начале предзаказа на новый складной смартфон Huawei Mate X6. Новинка выделяется прочным корпусом и возможностями эффективной работы в многозадачном режиме благодаря большому экрану и функции нескольких окон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС.

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Mate X6 выполнен в «космическом» дизайне с «орбитальным кольцом» вокруг модуля камеры, символизирующим бесконечные возможности будущего. Смартфон доступен в трех цветах и поддерживает разнообразные аксессуары, включая защитный чехол с вращающейся подставкой.

Новинка получила внешний 6,45-дюймовый OLED-экран и внутренний 7,93-дюймовый. Первый имеет разрешение 2440 на 1080 пикселей, а второй – 2440 на 2240 пикселей. Устройство обладает водонепроницаемостью класса IPX8.

Система камеры оснащена объективом на 50 МП с регулируемой физической диафрагмой, поддерживающей 10 уровней регулировки, ультраширокоугольным объективом на 40 МП и телемакрообъективом на 48 МП с 4-кратным оптическим зумом и режимом макросъемки на расстоянии 5 см.

Стоимость новинки в МТС составит 190 тыс. руб. Предзаказ продлится до 10 января.