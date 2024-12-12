Разбившемуся на Марсе дрону NASA нашли новое применение

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA заявили, что разбившийся на Марсе дрон Ingenuity может использоваться в качестве метеостанции. Об этом сообщает Space.com.

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Такое заявление ученые сделали во время ежегодного собрания Американского геофизического союза в Вашингтоне. Отмечается, что дрон использовался для проверки возможности полета подобных устройств в марсианской атмосфере. Всего Ingenuity проработал таким образом три года, но 18 января 2024 года дрон все же потерпел крушение после своего 72-го полета.

Полученное повреждение мотора исключило возможность повторных полетов, однако ученые полагают, что Ingenuity может получить вторую жизнь в виде метеостанции — его датчики и батарея остались функциональны.

«Мы очень гордимся тем, что сообщаем, что даже после жесткой посадки в полете все 72 датчика батареи авионики были функциональны, и у нее все еще есть один последний подарок для нас, а именно то, что теперь она продолжит работать как своего рода метеостанция, записывая телеметрию, делая изображения каждый сол и сохраняя их на борту», ​​— рассказал руководитель проекта Ingenuity Тедди Цанетос.

Он также добавил, что у Ingenuity осталось около 20 лет бортовой памяти, из-за чего дрон может продолжать делать снимки марсианской поверхности вокруг себя, и даже проводить измерения. Впрочем, скорее всего в ближайшее время дрон потеряет связь с землей — устройство связывалось с NASA через марсоход Perseverance, который сейчас находится в 3 км от дрона.

«Я думаю, можно смело утверждать, что в течение следующего месяца мы потеряем связь навсегда, или до тех пор, пока не вернемся через 20 лет с астронавтами, или пока не вернемся за образцами », — сказал Цанетос.

Ранее ученые обнаружили в космосе странный радиокруг.