В сети появилось первое настоящее фото корпуса iPhone 17

С социальной сети Weibo появилась реальная фотография рамки iPhone 17. Изображение опубликовал китайский инсайдер под ником Schrodinger's British Shorthair. Schrodinger's British Shorthair позиционирует себя как надежный источник, который имеет информаторов в цепочке поставок Apple.

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На фотографии корпуса видны вырезы под кнопку включения и слота для SIM-карты или, возможно, клавиши Camera Control справа. Слева расположены привычные вырезы под кнопки регулировки громкости и Action Button.

Фото Schrodinger's British Shorthair также подтвердило ранние слухи о том, что iPhone 17 получит горизонтальный блок камер, как, например, у смартфонов Google Pixel. Также инсайдер поделился информацией о том, что сверхширокоугольный модуль в iPhone 17 будет располагаться по центру.

Остается неизвестным, все ли модели получат радикально обновленный дизайн или только одна версия – iPhone 17 Air.

Центральная задняя часть iPhone 17 будет покрыта стеклянной панелью для обеспечения функции беспроводной зарядки.

Анонс и релиз смартфонов серии iPhone 17 ожидаются осенью 2025 года.