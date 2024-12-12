В США создают двигатель, который позволит сократить время полета к Марсу

Американские компании Ad Astra и Space Nuclear Power Corporation работают над созданием комбинированной ядерно-электрической силовой установки, которая ускорить время полетов по Солнечной системы. Об этом сообщает Techspot.

В США создают двигатель, который позволит сократить время полета к Марсу
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Отмечается, что Ad Astra занимается разработкой плазменной двигательной установки VASIMR уже более 20 лет. Она является экономичной, однако обладает очень низкой тягой. Решить эту проблему может мощный источник питания в несколько сотен киловатт, но ни радиоизотопные источники питания, ни солнечные батареи на такое не способны.

Новая веха в развитии данного направления произошла в 2018 году, когда SpaceNukes представила прототип портативного космического ядерного реактора мощностью в киловатт. В компании считают, что смогут увеличить его мощность до десяти киловатт. Плюс ко всему такие реакторы, как ожидается, будут работать не менее десяти лет.

Таким образом Ad Astra и SpaceNukes решили объединить свои усилия и создать интегрированную силовую ядерно-электрическую установку для космических кораблей. Если проект удастся реализовать, то время полетов по Солнечной системе значительно ускорится. В частности, достичь Марса и вернуться обратно можно будет всего за несколько месяцев вместо около двух лет, как это возможно сейчас благодаря современным двигателям на химическом топливе.

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