В США создают двигатель, который позволит сократить время полета к Марсу

Американские компании Ad Astra и Space Nuclear Power Corporation работают над созданием комбинированной ядерно-электрической силовой установки, которая ускорить время полетов по Солнечной системы. Об этом сообщает Techspot.

Отмечается, что Ad Astra занимается разработкой плазменной двигательной установки VASIMR уже более 20 лет. Она является экономичной, однако обладает очень низкой тягой. Решить эту проблему может мощный источник питания в несколько сотен киловатт, но ни радиоизотопные источники питания, ни солнечные батареи на такое не способны.

Новая веха в развитии данного направления произошла в 2018 году, когда SpaceNukes представила прототип портативного космического ядерного реактора мощностью в киловатт. В компании считают, что смогут увеличить его мощность до десяти киловатт. Плюс ко всему такие реакторы, как ожидается, будут работать не менее десяти лет.

Таким образом Ad Astra и SpaceNukes решили объединить свои усилия и создать интегрированную силовую ядерно-электрическую установку для космических кораблей. Если проект удастся реализовать, то время полетов по Солнечной системе значительно ускорится. В частности, достичь Марса и вернуться обратно можно будет всего за несколько месяцев вместо около двух лет, как это возможно сейчас благодаря современным двигателям на химическом топливе.