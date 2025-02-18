Почему батареи ноутбуков разряжаются быстрее, чем обещает реклама?

Производители ноутбуков часто обещают, что батарея может работать без подзарядки 12, 14, 16 часов… Но на практике аккумулятор вполне может разрядиться и за полдня. Портал makeuseof.com рассказал, почему в реальности батареи ноутбуков держат заряд не так хорошо, как в рекламе.

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Маркетинговые оговорки

Если вы когда-нибудь замечали фразу «до Х часов» в характеристиках автономности батареи, то уже наткнулись на главного виновника обманутых ожиданий. Подобная формулировка предоставляет разработчикам поблажку, потому что расчеты времени работы аккумулятора проводятся при идеальных обстоятельствах. Низкая яркость, минимальные фоновые процессы, легковесные задачи, типа чтения документов или проигрывания оффлайн-видео. А это немного не похоже на типичные бытовые задачи ноутбука.

Предвзятость тестов

Подробнее об идеальных обстоятельствах. Когда производитель проверяет батарею, он делает все, чтобы достичь наилучших показателей. Один из самых распространенных бенчмарков — это воспроизведение видео при 50% яркости и отключенном Wi-Fi. Такой расклад нагружает преимущественно GPU или медиа декодер — части системы, оптимизированные в плане потребления энергии. Другие компоненты, такие как CPU, нагружаются меньше, и на ноутбуке не запускаются «тяжелые» программы — например, игры и инструменты для монтажа видео.

Ежедневные задачи расходуют больше энергии

Подумайте, для чего вы пользуетесь ноутбуком каждый день и что на нем открыто. Десяток вкладок в браузере, конференц-звонки, фоновая синхронизация с облачными сервисами, уведомления, ретушь фото или монтаж видео. Каждая из этих задач требует нагрузки разных компонентов, зачастую одновременно. Даже браузеры на практике гораздо более интенсивны, чем можно подумать. Да и поддержание подключения к Wi-Fi расходует немало энергии, особенно если сигнал не идеальный.

Аккумуляторы со временем теряют заряд

Даже если батарея вашего ноутбука идеально работала первое время после покупки, позже она неизбежно начнет сдавать позиции. Любой литий-ионный аккумулятор постепенно изнашивается и теряет способность держать полный заряд.

Каждый раз, когда вы заряжаете батарею, она проходит через цикл разрядки-подзарядки. Большинство ноутбучных аккумуляторов рассчитаны примерно на 300-500 циклов — после этого они начинают держать заметно меньше энергии. А в зависимости от того, как часто вы пользуетесь ноутбуком без питания от розетки, фатальной отметки можно достичь всего за пару лет. К тому же, тепло, вырабатываемое ноутбуком, дополнительно изнашивает аккумулятор.