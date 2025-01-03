Что мы узнали о Земле в 2024 году: самые удивительные научные открытия

Современные люди живут на Земле уже более 300 000 лет, но мы до сих пор открываем много нового о нашей планете. Портал scientificamerican.com рассказал о самых неожиданных научных открытиях, совершенных в 2024 году.

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Катастрофы, создающие жизнь

3,26 млрд лет назад в Землю врезался огромный астероид — в 50-200 раз больше того, что положил конец эпохе динозавров. Столкновение причинило большой урон молодой планете и ранней, простейшей жизни. Однако оно также запустило цепочку реакций, которые, в какой-то момент, позволили организмам развиться. Например, именно эта катастрофа забросила в океан ключевые питательные вещества. Бактерии, пережившие катаклизм, в конце концов могли получить от него больше пользы, чем вреда.

Под Тихим океаном находится древний пласт морского дна

Тихий океан таит много впечатляющих секретов. Так, ученые обнаружили пласт морского дна, чей возраст составляет 250 млн лет: он застал появление самых ранних известных нам динозавров. Ценный пласт находится на глубине 410-660 км под поверхностью Земли. Он медленно погружается в странный пузырь внешнего ядра планеты, который выпирает в скалистую мантию.

«Темный кислород» со дна моря

Лучшие открытия, как правило, начинаются со странной информации, которая заставляет ученых сомневаться в корректной работе инструментом. Именно это произошло с командой, изучавшей уровни кислорода на морском дне в регионе Тихого океана под названием зона Кларион-Клиппертон. Научный руководитель группы сказал своим студентам выбросить сенсоры в мусор, потому что они не работают — но это оказалось не так. На самом деле сенсоры были в полном порядке. И благодаря им ученые наткнулись на странный процесс, в результате которого металлические отложения на дне океана генерируют таинственный «темный кислород».

Неопознанный сейсмический объект

В сентябре 2023 датчики землетрясений по всему миру рапортовали о странном, монотонном гуле, непохожим ни на один другой сейсмический сигнал — и он длился девять дней. Ученые классифицировали источник гула как «неопознанный сейсмический объект», после чего начали работать над идентификацией. Лишь год спустя они выяснили, что сигнал вызвал сход сели в гренландском фьорде Диксона. Он создал цунами, а затем сейш — волну, плескавшуюся вперед-назад в пределах фьорда дольше недели.

Землетрясения — кузницы золотых самородков

Крупные золотые самородки, содержащиеся в коре Земли, давно интересуют геохимиков. Они понимали, как растворенное золото просачивается в трещины минерального кварца и формирует маленькие отложения, но с трудом представляли, как аналогичный процесс создает крупные самородки. По данным свежей научной работы, это заслуга землетрясений. А точнее, феномена под названием пьезоэлектрический эффект, в результате которого определенные материалы могут вырабатывать электрический заряд под воздействием механического стресса.

Кварц — пьезоэлектрический минерал, поэтому ученые проверили, могут ли силы, сравнимые с сейсмическими волнами, создавать достаточный заряд для притягивания наночастиц золота. Предварительные результаты показывают, что вполне.

У Земли появился мини-спутник

Несмотря на то, что преподают в школах, у нашей планеты может быть несколько естественных спутников. Так, на протяжении двух месяцев осенью 2024 года мини-спутником Земли стал маленький 10-метровый астероид 2024PT5. Гравитация нашей планеты притянула его в частичную петлю вокруг Земли. Помимо этого, существует еще полдюжины т.н. «квази-спутников» — они выглядят так, словно вращаются по орбите планеты, но на самом деле не.