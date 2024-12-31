Самые необычные способы борьбы с глобальным потеплением

В попытке противостоять глобальному потеплению ученые предлагают самые странные способы сократить выбросы парниковых газов, замедлить таяние ледников и заслонить планету от солнечных лучей. Портал livescience.com рассказал о самых необычных предложениях.

© Unsplash

Искусственные вулканы

Глобальное потепление можно замедлить с помощью искусственных вулканов, которые сформируют вокруг Земли гигантский «тепловой щит». Т.н. «стратегия Пинатубо» предлагает запускать в стратосферу серные соединения, способные отражать солнечный свет от планеты — мимикрия естественного эффекта вулканических извержений.

Оборачивание Гренландии в отражающую пленку

В 2009 году климатолог Кен Калдейра из Института Карнеги предложил замедлить таяние ледников в арктических регионах при помощи больших рефлективных «покрывал». Якобы отражение солнечного света поможет снизить парниковый эффект. Позже эту теорию проверили в Гренландии — роль покрывала выполнили пленки из полипропилена.

Кормление скота чесноком

Крупнорогатый скот — крупнейший производитель метана на планете. А метан — парниковый газ, который не только усугубляет глобальное потепление, но и приводит к 1 млн преждевременных человеческих смертей каждый год. По мнению ряда экспертов, сокращение сельскохозяйственных выбросов метана, которые происходят из-за отрыжек и газов скота — ключ к борьбе с глобальным потеплением. Ученые даже обнаружили, что добавление чеснока к корму способно снизить выбросы метана, т.к. чеснок содержит биоактивные органические соединения серы. К тому же, это полезно для здоровья тех, кто потребляет молочные и мясные продукты в пищу.

Цветение планктона

Фитопланктон, микроскопическое растение, живущее в океане, обеспечивает пищу для морских животных, производит кислород, поглощает углекислый газ и выбрасывает кислород в воздух. Загрязнения от сельского хозяйства и индустрии могут приводить к расцветанию крупных пятен фитопланктона. Некоторые ученые утверждают, что удобрение глубокого океана железом способно ускорить цветение планктона, что поможет поглощать еще больше углекислого газа. Правда, эта теория считается довольно противоречивой среди специалистов.

Снежные пушки

Одно из самых необычных решений, способных предотвратить таяние ледников в западной части Антарктики — это огромные снежные пушки. Если зарядить их морской водой, они смогут создать триллионы тонн искусственного снега, которым можно обстрелять ледники. Если верить научной работе 2019 года, опубликованной в журнале Science, искусственная буря в прибрежном районе у ледников Туэйтса и Пайн Айленд может стабилизировать Западно-антарктический ледниковый щит. А это предотвратит потерю льда и повышение уровня моря.

Бомбардировка деревьями

Зеленые насаждения при помощи дронов исследуются в качестве инструмента против лесных пожаров, особенно в труднодоступных регионах. В Австралии компания AirSeed Technologies применяет дроны и искусственный интеллект для «бомбардировки» природы семенами в районах, пострадавших от пожаров и наводнений. По данным ООН, восстановление лесов необходимо для того, чтобы смягчить эффекты глобального потепления.

Пожиратели пластика

Люди генерируют в два раза больше пластика, чем 20 лет назад, но при этом всего 9% отходов подвергаются переработке. На разложение пластика в дикой природе может потребоваться до 500 лет. Производство пластика ежегодно выбрасывает в атмосферу 184-213 миллионов метрических тонн парниковых газов в атмосферу. А утилизация одноразовых пластиков на мусорных полигонах — источник более 15% от всех выбросов метана.

Однако потенциальное решение есть. В 2022 году ученые заявили, что с помощью ИИ была разработана особая бактерия. А именно, вариант энзима гидролазы: он способен разлагать ПЭТ-пластик на молекулы его компонентов. По мнению специалистов, на базе ее структурной биологии можно создать энзим, который будет «пожирать» пластик.