На "Госуслугах" запустили бета-версию Робота Макса с ИИ

На портале "Госуслуги" запустили бета-версию цифрового помощника Робота Макса, который начал использовать российские генеративные нейросети. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры России.

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"В новой версии Робот Макс, отвечая на вопросы, использует две российские большие языковые модели на конкурентной основе. Теперь общаться с ним проще и интереснее. Оценивайте ответы — это помогает Максу учиться быстрее", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что теперь цифровой помощник может дать более точный ответ на сложный вопрос, создать пошаговые инструкции под конкретные запросы, использовать для решения задачи различный контент и многое другое. Воспользоваться обновленной версией технологии можно после авторизации на "Госуслугах". Для этого в диалоге с Роботом Максом нужно нажать на переключатель вверху экрана.

В ноябре на "Госуслугах" начал работу сервис "Жизненная ситуация". С его помощью россияне смогут восстановить в случае утери или порчи общегражданский паспорт, загранпаспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), водительское удостоверение, пенсионные документы, документы об образовании.