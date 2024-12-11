Сбер представил умное кольцо

Российская компания Сбер представила свое первое умное кольцо на конференции AI Journey в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе фирмы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Носимый гаджет имеет вид и размеры обычного кольца, умеет собирать и анализировать показатели активности и здоровья — пульс, температуру, насыщение крови кислородом. Также смарт-кольцо способно мониторить качества отдыха и сна пользователя. Девайс работает с нейросетевой моделью GigaChat MAX.

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) кольцо может рассчитывать ресурс пользователя — способность организма быстро восстанавливаться после нагрузок и стрессов.

«Владелец устройства получает корректную информацию о состоянии своего организма и на ее основе может менять свои привычки и режим, чтобы увеличивать ресурс, быть здоровым и продуктивным», — сообщили в Сбере.

В компании рассказали, что умное кольцо создано из сверхпрочных, износостойких и гипоаллергенных материалов. Устройство весит пять граммов и может работать до семи дней без подзарядки. Носимый гаджет появится в продаже в начале 2025 года — тогда же станет известна его стоимость.

Ранее аналитики компании Canalys перечислили производителей самых популярных умных часов и фитнес-трекеров. Лидерами рынка оказались Apple и Xiaomi, каждый из которых получил долю 16 процентов.