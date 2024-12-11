Сбой произошел в работе WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Об сообщает РБК со ссылкой на данные DownDetector и «Сбой.рф».

Первые сообщения о проблемах в работе мессенджера стали поступать в районе 21:00 по московскому времени. В пик на DownDetector зафиксировали более 12,3 тысячи жалоб, а на «Сбой.рф» — более 1,8 тысяч. Через 15 минут их число стало снижаться.

В основном пользователи мессенджера жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений. Чаще всего о проблемах в работе WhatsApp сообщали жители Москвы.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена