Как снимать хорошие фотографии питомцев на iPhone

Иногда кажется, что снимать хорошие фотографии домашних питомцев можно лишь путем проб и ошибок: их поведение ведь нельзя контролировать. Но есть хитрости, которые помогут повысить процент качественных снимков. Портал howtogeek.com рассказал, как научиться снимать отличные фото ваших любимцев.

© Unsplash

Знайте поведение своего питомца

Готовность в любой подходящий момент открыть камеру, не спугнув питомца — залог хорошей фотографии. К моменту, когда субъект фото заметит ваше присутствие, есть большая вероятность, что он уже перестанет сладко потягиваться, сидеть в смешной позе или заниматься тем, что и вызвало желание сделать фотографию. Чтобы не попадать в такие ситуации, постарайтесь предсказывать действия своего питомца. Если кошка запрыгнула на место, где она обычно спит, то есть смысл держать смартфон под рукой.

Портретный режим подходит и для животных

Нынешние iPhone могут симулировать низкую глубину резкости, которой отличаются дорогие фотоаппараты, с помощью портретного режима. Одно время он нормально работал только при съемке людей, но теперь также подходит для животных и других объектов. Причем в портретном режиме порой получаются завораживающе красивые фотографии: через приложение «Фото можно даже поменять точку фокусировки уже после съемки.

Но стоит помнить, что фото в портретном режиме полагаются на программный эффект, и иногда он получается довольно заметным. iPhone нужно определить границы заднего и переднего планов, а шерсть животных усложняет эту задачу.

Попробуйте необычные ракурсы

Одно из самых больших преимуществ маленькой, тонкой, портативной камеры — в доступности нетривиальных ракурсов. iPhone можно поставить рядом с кормушкой, положить в коробку, чтобы заснять, как кот запрыгивает в нее, и спрятать в множестве других вещей. Или, например, сделать фото на широкоугольный объектив вблизи, чтобы мордочка питомца выглядела особенно забавной.

Наберитесь терпения

Ни кошки, ни собаки не заставят долго ждать в поисках какого-нибудь момента, который захочется снять на камеру. Просто проявите чуточку терпения и подождите. К примеру, дождитесь, когда питомец крепко заснет, и положите перед его носом какое-нибудь лакомство — многие выкладывают в Интернет реакции своих домашних животных на запах любимой еды.

Захватывайте контрасты, чтобы выделить питомца

Задний план — один из противников любителей фотографировать питомцев, потому что из-за недостатка контрастности животные могут сливаться с фоном. Так, черных кошек тяжело фотографировать при тусклом освещении, кроме моментов, когда они широко распахивают глаза. А вот фото черной кошки, лежащей на солнышке — уже другой разговор. Но имейте в виду, что слишком сильный контраст может привести к полной потери деталей в тенях.

Игрушки и лакомства — хорошая приманка

Любимые вещи почти наверняка привлекут внимание животного, хотя здесь многое зависит от того, мотивирован ли питомец едой. Если да, то лакомство или игрушка как минимум помогут обратить взгляд животного в нужную точку для хорошей фотографии.