Какие данные о вашем ПК собирает Microsoft?

Крупные технологические компании обожают собирать данные своих клиентов, и Microsoft — не исключение. Есть много причин, по которым корпорация собирает информацию о пользователях, но что именно ее интересует и почему? Портал makeuseof.com разобрался в вопросе.

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Данные браузера Edge

Первое, что делают многие люди при первичной настройке новенького ПК на Windows — это открытие браузера. По умолчанию на Windows установлен только Edge, и Microsoft собирает всю информацию, накапливаемую в браузере. К счастью, сбор данных можно отключить в настройках приватности.

Локация ПК

Microsoft всегда знает, где именно находится ваш компьютер каждый раз, когда вы включаете его. Именно благодаря этому Windows способна предоставлять сервисы, завязанные на геолокацию: от прогноза погоды до контекстных рекомендаций. Помимо этого, передача локации позволяет системе автоматически выбирать правильный часовой пояс и пользоваться сервисом «Локатор». Если вам не нравится слежка, то отключить сбор геоданных можно в настройках приватности и безопасности.

Образцы почерка и речи

Microsoft знает, как вы говорите, пишите и рисуете. Компания собирает эти данные из желания «улучшить функционал» системы: информация используется для тренировки ИИ-моделей, предложений по продуктам Microsoft и продажи третьим лицам.

Характеристики компьютера

Еще один пункт в кампании по сбору данных. Разница лишь в том, что информация о компонентах ПК считается обязательными диагностическими данными — Microsoft нельзя запретить слежку. Компания объясняет необходимость сбора информации анализом комбинаций железа, которым пользуются разные люди, и профилактика ошибок Windows, возникающих из-за специфических комбинаций. Если ваша система потерпит фатальный вылет, то конфигурация компьютера, в теории, сможет объяснить, почему это произошло.

Данные о производительности

Чтобы исправлять баги, повышать безопасность и оптимизировать Windows, Microsoft собирает ряд данных о производительности. А именно, версию операционной системы, тип устройства, виды ошибок и расход ресурсов CPU/памяти, операции по чтению и записи, проводимость интернет-подключения. Если вы хотите получше понять, что интересует Microsoft, то откройте монитор производительности. Почти все метрики, собранные в этом инструменте, отправляются Microsoft.

Настройки системы

Наверное, одна из самых невинных статей слежки. Microsoft собирает данные не только из корыстных соображений — настройки системы действительно могут помочь оптимизировать Windows. Для этой цели компания собирает информацию о процессах на запуске системы, работающих службах и прочих инструментах.