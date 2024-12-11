Хакеры начали массово скупать адреса сайтов за $1 для махинаций

По данным исследования Interisle Consulting Group, за последний год киберпреступники значительно увеличили использование доменных имен для атак.

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Всего зафиксировано 16.3 млн случаев, включая фишинг, рассылку спама и вредоносное ПО. Наиболее заметный рост пришелся на спам — его объем удвоился, достигнув 8 млн атак.

Особое внимание исследователей привлекло увеличение на 81% использования доменов в кибератаках — с 4.8 до 8.6 млн.

Из них более 2.6 млн были зарегистрированы оптом, что на 106% больше, чем годом ранее. Кроме того, число субдоменов, задействованных в атаках, выросло на 114%, достигнув 1.2 млн.

Новые доменные зоны (gTLDs) ценой около $1 составили 37% киберпреступных доменов, хотя занимают лишь 11% рынка.

Особо активны оказались хостинг-площадки в Китае и Индии — там количество IP-адресов для киберпреступлений почти удвоилось.