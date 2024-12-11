Назван новый признак существования внеземных цивилизаций

Ученые из Вашингтонского университета нашли новый способ обнаружения внеземных цивилизаций. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Astrophysical Journal, для этого необходимо обращать внимание на изотопный состав воды.

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Ученые предположили, что технологически развитые цивилизации могут тратить изотопы дейтерия (D и 2H), содержащиеся в воде, для ядерного синтеза, который обеспечивает эффективный источник энергии. Методика основана на спектральном анализе водяного пара в атмосферах экзопланет.

Специалисты рассчитали показатели соотношения D/H, которые могут быть обнаружены с помощью оборудования или миссий. Данные показали, что интенсивное использование дейтерия может снизить его содержание в океанах планеты до значений, характерных для межзвездной среды, примерно за 170 млн лет, а в «сухих мирах» это снижение произойдет за 1–10 млн лет.

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Исследователи отметили значения D/H выше земных, обнаруженные на Марсе и Венере. По их мнению, пониженный уровень дейтерия в атмосфере может быть признаком пригодной для жизни планеты в геологических временных масштабах.

Ранее астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни. В Оксфордском университет подтвердили, что анализируют сигнал, однако не раскрыли его источник.