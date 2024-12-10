Эксперты: Землю накроет «боевая зона» Солнца

Представители компании космических исследований Lynker Space заявили, что малоизученный и опасный период солнечной активности, названный «боевой зоной», накроет Землю в ближайшие два года. Об этом сообщает Live Science.

По словам ученых, во время «боевой зоны» на Солнце образуются внушительного размера корональные дыры, которые могут провоцировать более частое возникновение космических бурь и даже создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра. Эти явления представляют опасность не только для людей, но и спутников, которые могут испытывать дополнительное сопротивление и в результате падать обратно на Землю.

«Мы быстро приближаемся к "боевой зоне" Солнца — и это может быть даже хуже, чем солнечный максимум», — добавили они.

Вице-президент Lynker Space Скотт Макинтош отметил, что во время этого периода геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы может увеличиться до 50% и продлится до 2028 года.

«Опасность крупных геомагнитных бурь в ближайшие годы вполне реальна», — предупредил он.

На Солнце произошла сильная вспышка

В Lynker Space напомнили, что в декабре 2023 года корональная дыра шириной свыше 60 земных диаметров обрушила на жителей Земли солнечный ветер, а в 2022 году на короткое время «сдула» атмосферу с Марса. При этом есть и положительный момент от «боевой зоны» — шансы увидеть северное сияние в этот период значительно увеличиваются.