Ученые составили первую глобальную карту климатически опасных зон

Проанализировав данные за последние 65 лет, ученые определили области, где экстремальная жара усиливается значительно быстрее, чем средние летние температуры. Это приводит к повторяющимся побитиям температурных рекордов.

Наиболее пострадавшие регионы включают:

Северо-западная Европа (Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды): зафиксированы сильнейшие волны тепла, которые унесли около 60 000 жизней в 2022 году и 47 000 в 2023 году. Центральный Китай, Япония и Корея. Аравийский полуостров. Восточная Австралия и части Южной Америки. Арктика.

В сентябре 2024 года новые температурные рекорды были установлены в Австрии, Франции, Норвегии, Швеции и других странах Европы. Также рекордная жара наблюдалась в юго-западных регионах США и Калифорнии до самого октября.

Скорость повышения температуры в горячих точках превышает прогнозы современных климатических моделей. Такие регионы называют «временными теплицами» из-за интенсивного нагрева.

Кай Корнхубер, ведущий автор исследования, отмечает, что волны тепла оказывают серьезное воздействие на здоровье, сельское хозяйство, экосистемы и инфраструктуру. «Мы не созданы для таких экстремумов и не успеваем адаптироваться к ним достаточно быстро», — подчеркивает он.

Ученые выделяют несколько возможных причин усиливающейся жары:

Повторяющиеся погодные условия, способствующие волнам тепла. Высыхание почвы, которое усиливает рост температур. Особенности локальных климатических процессов, требующие дальнейшего изучения.

Не все регионы мира сталкиваются с ускорением экстремальной жары. Исследование показало, что в некоторых областях нагревание происходит даже медленнее, чем прогнозировали модели. К ним относятся:

Северо-центральные части США и Канады. Внутренние регионы Южной Америки. Большая часть Сибири. Северная Африка и северная Австралия.

Полученные данные помогут точнее оценивать риски, связанные с экстремальной жарой, и разрабатывать меры по адаптации.

Сэмюэль Бартусек, соавтор исследования, отмечает: «Понимание локальных движущих сил тепловых волн позволит улучшить климатические модели и разработать стратегии для смягчения их последствий».

Это исследование станет важным шагом к решению проблем, вызванных экстремальной жарой, и к защите наиболее уязвимых регионов.