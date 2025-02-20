Активное шумоподавление и шумоизоляция: что лучше?

Если вы ищите новенькие наушники и хотите найти что-то, что хорошо блокирует шум, то на выбор есть два варианта: шумоизоляция и шумоподавление. Но в чем разница? Портал howtogeek.com рассказал, как работают разные виды звукоизоляции и в чем их преимущества.

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Чем различается шумоподавление и шумоизоляция

Под наушниками с шумоподавлением часто подразумевается активное шумоподавление — довольно сложная технология, которая использует микрофоны для постоянной записи внешних шумов. А записанные звуки обрабатываются и создают обратную звуковую волну.

При проигрывании обратной звуковой волны через наушники, две волны отменяют друг друга, и вы не слышите шум. По крайней мере, если не вдаваться в технические подробности. Качество шумоподавления варьируется от наушников к наушникам. Некоторые дорогие модели могут полностью блокировать шум, тогда как более бюджетные варианты просто приглушают его, иногда создавая низкочастотный гул.

Из-за того, что микрофоны для шумоподавления требуют питания, наушники, оборудованные технологией, имеют встроенные батареи. Именно поэтому они, как правило, беспроводные. Кроме того, дополнительные звуковые волны, генерируемые шумоподавлением, могут немного искажать качество музыки.

Наушники с шумоизоляцией работают гораздо проще — они блокируют шумы благодаря своей конструкции. Например, толстые амбушюры из натуральной или искусственной кожи, плотно прилегающие к ушам. Наушники-капельки же используют пенные, силиконовые или прочие наконечники, чтобы прочно запечатать слуховой канал и не позволить посторонним шумам проникнуть внутрь.

Пассивная изоляция звука не способна полностью отменить шум — она пытается заблокировать его. Хорошие наушники со звукоизоляцией могут добиваться почти идеального результата. К тому же, они не требуют батарей или продвинутой обработки сигналов, благодаря чему такие наушники бывают проводными. Причем даже не очень дорогие модели справляются со своей задачей достаточно эффективно.

Активное шумоподавление — для улицы и города

Если вам нужна пара наушников для ежедневных поездок на работу, офиса, коворкинга или путешествий, то стоит присмотреть модель с активным шумоподавлением. Окружающие люди, транспортные средства, поезда и самолеты постоянно генерируют шум. Хорошее шумоподавление — единственное решение, если вы хотите его не слышать. Не говоря уже о том, что многие подобные наушники также предлагают «режим прозрачности», благодаря чему вы не будете целиком отрезаны от внешнего мира.

Пассивная изоляция — для дома

Тем, кто просто хочет заглушить окружающий мир, чтобы слушать музыку или играть в видеоигры, лучше купить хорошие наушники с обычной звукоизоляцией. За пределами дома они не смогут блокировать 100% шумов, но дома вы вряд ли услышите что-то лишнее. Но главное, покупка будет значительно дешевле, чем наушники с активным шумоподавлением.