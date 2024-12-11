В связи с инцидентом в столичной ремонтной мастерской, где произошло возгорание, предположительно из-за взрыва смартфона, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о возможных причинах таких происшествий. Об этом сообщает издание «Москва 24».

По словам эксперта, основной причиной взрывов смартфонов являются некачественные комплектующие и неоригинальные зарядные блоки. Муртазин подчеркнул, что смартфоны сами по себе достаточно надежны, но проблемы возникают при их неправильном использовании или ремонте.

Эксперт отметил, что лидерами по количеству взрывов в России являются телефоны компании Apple. Однако, по его словам, это не вина самой компании, а результат долгого срока службы устройств и их ремонта в неавторизованных сервисных центрах.

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Муртазин предупредил, что использование неоригинальных зарядных устройств и эксплуатация телефонов с нарушением правил безопасности также могут привести к взрывам. Он рекомендовал приобретать оригинальные комплектующие и прекращать использование телефонов, если заметили признаки неисправности.

Эксперт подчеркнул, что компенсация при взрыве смартфона зависит от конкретного случая и чаще всего не предоставляется, если причиной является нарушение условий эксплуатации пользователем.